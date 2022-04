Michelle Hunziker spricht erstmals über Liebes-Gerüchte

Seit Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi das Ende ihrer Ehe bekanntgegeben haben, mehren sich wilde Spekulationen um Hunzikers Beziehungsstatus. Von einem möglichen Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti war die Rede, dann hieß es, die Schweizer Moderatorin habe sich in den "schönsten Arzt" Italiens verliebt. Giovanni Angiolini und Hunziker sollen zusammen auf Sardinien gesichtet worden sein, wo der Schönheitschirurg seine Praxis hat - schon wurde den beiden eine Romanze nachgesagt. Kaum zeigte sie sich dann mit Trussardi bei einem Auto-Event in der Öffentlichkeit, fragten sich Klatschmagazine, ob sich das Paar nach seiner Trennung vielleicht wieder annähern würde.

Hunziker äußert sich zu Schlagzeilen um ihr Liebesleben

Michelle Hunziker hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert und hat auch ihre vermeintliche Liaison mit Angiolini weder dementiert noch bestätigt. Bei der Premiere der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing" wurde sie von RTL nun auf ihr angeblich ach so turbulentes Liebesleben angesprochen. Die vielen Schlagzeilen um ihren Beziehungsstatus nimmt sie offenbar locker - auch wenn sie sich wünschen mehr Privatsphäre wünschen würde.