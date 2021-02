Was ist eigentlich aus Avril Lavigne geworden?

Eine schwere Borreliose-Erkrankung warf Avril Lavigne 2014 nach einer steilen Karriere völlig aus der Bahn. Monatelang sei sie durch die Infektionskrankheit, die Haut, Gelenke und Nervensystem angreift - vermutlich ausgelöst durch einen Zeckenbiss - ans Bett gefesselt gewesen. 2018 meldete sich die Kanadierin sechs Jahre nach ihrem letzten Album mit "Head Above Water" zurück. Die 36-Jährige singt darauf mit viel Gefühl über die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben. Danach wurde es wieder still um Lavigne.

Neue Liebe für Avril

Nun haben es wieder freudigere Nachrichten in die Medien geschafft. Die Musikerin soll frisch verliebt sein - und zwar in ihren Musikerkollegen Mod Sun. Wie Entertainment Tonight berichtet, sollen sich die beiden durch die Zusammenarbeit am Song "Flames" näher gekommen sein. "Avril hat sich in der Vergangenheit immer wieder in Männer verliebt, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Sie verliebt sich wegen ihrer musikalischen Kreativität und ihres Ausdrucks", zitiert das Promiportal eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der beiden. Zuvor hatte Mod Sun auf Instagram geschrieben, dass der Song viele Dinge in seinem Leben verändert habe.