Avril Lavigne will Borreliose-Patienten helfen

Die Krankheit wurde 2014 bei der Sängerin diagnostiziert. Lyme-Borreliose wird meist durch Zecken übertragen und kann verschiedene Organe angreifen, oft die Haut, das Nervensystem und die Gelenke. Die Krankheit kann schwere Kopfschmerzen und Unbeweglichkeit auslösen.

Neues Album im Februar

Die Ex-Frau von Nickelback-Frontmann Chad Kroeger (44) brachte im September ihre Comeback-Single "Head Above Water" heraus. Das gleichnamige Album erscheint am 15. Februar, wie die Sängerin am Mittwoch bekanntgab. Ihr letztes Album hatte Lavigne 2013 veröffentlicht.