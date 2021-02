Bill Kaulitz: Affäre hätte um ein Haar alles verändert

Mittlerweile lebt der 31-Jährige Tom dort mit seiner Ehefrau, Model Heidi Klum (47), und ihrer Familie. Heute sieht sich Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz als Überlebender eines Überflieger-Erfolgs-Kriegs und der Stalker-Hölle. So schreibt es der 31-Jährige in der Autobiografie "Career Suicide - Meine ersten dreißig Jahre", die am 1. Februar erschien.

Verhängnisvolle Affäre

So harmonisch, wie es aktuell zwischen ihm und seinem Bruder scheint, war es aber nicht immer. 2017 habe sich Tom in eine Person verschaut, die beinahe einen Keil zwischen beide getrieben - und damit alles verändert hätte. "Unglücklicherweise hatte sich Tom neu verliebt. Die Frau ein absurder Albtraum. Partygirl und Gold Digger der dunkelsten Sorte", schreibt Kaulitz in seinem Buch. "Tom und ich entfernten uns gefährlich weit voneinander. Zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben entzweite uns ein anderer Mensch so sehr. Wir hätten uns fast für immer verloren. Wir konnten uns kaum mehr in die Augen schauen, so wütend waren wir aufeinander." Wenig später war die verhängnisvolle Affäre aber Geschichte - und Tom lernte Klum kennen.

Die große Liebe habe er selbst noch nicht gefunden. An einer der deutlichsten Stellen schreibt Bill: "Alle um mich haben sich irgendwie weiterentwickelt. Ein "richtiges" Leben aus diesem Spiel gemacht. Das Riesenarschloch, das mir das Herz brach, hat geheiratet - Frau und Kind." Tom ist mit Heidi Klum verheiratet, Schlagzeuger Gustav hat Frau und Tochter, Bassist Georg lebt mit langjähriger Freundin in Berlin. "Und ich? Ich bin irgendwie immer noch hier und jage meinen Traum. Alleine. In meinem Haus in den Hollywood Hills. So weit entfernt wie nur möglich von dem Ort, von dem ich einmal kam."