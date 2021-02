Bill Kaulitz: Offene Worte über seine Gefühle für Schwägerin Heidi Klum

Der "Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz zeigt sich in seiner Autobiografie "Career Suicide - Meine ersten dreißig Jahre", die am 1. Februar erscheint, offen wie nie. Auch über seine Beziehung zur Ehefrau seines Bruders Tom Kaulitz, Supermodel Heidi Klum, plaudert der Musiker in seinem Buch aus dem Nähkästchen.

Bill Kaulitz schwärmt von Schwägerin Heidi Klum

Dass ihn eine innige Beziehung zu seiner Schwägerin Heidi Klum und deren vier Kindern verbindet, hatte der Sänger erst kürzlich gegenüber dem Spiegel verraten: "Familie, das waren bisher vor allem Tom und ich. Jetzt verbringe ich viel Zeit mit Heidis Kids, ich bin da integriert. Ich genieße es, angeheirateter Onkel zu sein", so Kaulitz über sein Leben als Mitglied des Klum-Clans.

Seine Nähe zu Klums Familie ist auch in den sozialen Medien nicht zu übersehen. In das Alltagsleben von Heidi Klum und Tom Kaulitz wird auch dessen Zwillingsbruder so oft es geht integriert.