Heidi Klum kann's nicht lassen: Leni muss bei GNTM vor die Kamera

Nun soll es in Bezug auf das "Aussehen" gar keine bestimmten Anforderungen mehr geben. Die "Personality" sei "das Allerwichtigste", flötete Klum in ihrem Bewerbungs-Aufruf. Am 4. Februar startet die Suche nach dem nächsten Topmodel nun im TV.

Aufmerksamkeit um jeden Preis

Doch nicht nur die Kandidatinnen sollen von "Modelmama" Klum karrieretechnisch Aufwind erhalten - auch Leni Klum, die derzeit in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, wird von ihr in der ersten Sendung vor die Kamera geholt. Wie die deutsche Gala berichtet, fungiert sie in ihrem Gast-Auftritt als Aushilfs-Dolmetscherin für die 21-jährige gehörlose Kandidatin Maria.

Zumindest verkauft Klum die Vermarktung ihrer Tochter auf Kosten der jungen Model-Anwärterin so: "Natürlich musste ich sie als stolze Mama aus dem Publikum holen. Meine Tochter hat es auch gelernt, denn sie wollte kein Spanisch oder Französisch lernen, sondern sie wollte unbedingt Sign-Language machen. Da wollte ich halt sehen, ob sie das auch wirklich kann", so Klum laut Gala.

In der aktuellen Ausgabe der deutschen Vogue (Jänner/Februar) hatte die 16-Jährige ihr Model-Debüt gegeben - mit Mutter Heidi auf dem Cover und in einer Modestrecke.