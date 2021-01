"Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen 2021 stehen fest: Alle Models auf einen Blick

Sara (20)

Sara ist Studentin und hat bereits Modelerfahrung gesammelt. Ihre guten Chancen bei GNTM sieht sie in ihrem einzigartigen und außergewöhnlichem Look. Musik ist die große Leidenschaft der 20-Jährigen: Am liebsten entdeckt sie neue Songs oder geht auf Konzerte. Ihr Lieblings-Künstler ist Shawn Mendes, den sie gerne auch einmal persönlich kennenlernen würde. Ansonsten liest Sara gerne oder reist um die Welt, dabei sammelt sie Tassen aus verschiedenen Ländern. Als Kind wollte sie Ballett-Lehrerin werden. "Ich will GNTM werden, weil ich Spaß am Modeln habe. Ich will diese Chance nutzen und weitere Erfahrungen für die Modelwelt sammeln."