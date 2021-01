Deutlich wie nie: Die verzwickte Liebesbeichte des Bill Kaulitz

Das 400-Seiten-Werk fängt an mit der Zeugung der Zwillingsbrüder Bill und Tom an Silvester 1988. Sie entstehen bei einem One-Night-Stand ihrer eigentlich schon getrennten Eltern. Als frühreife, rotzige, abgeklärte Jungen seien sie aufgewachsen, denen Kindergarten und Schule so gar nicht passten.

Die Karriere ist der Weg raus aus dem banalen, ärmlichen Alltag. Zugleich gehen Freiheit und Selbstbestimmtheit mit einem Schlag verloren und bleiben es auf viele Jahre. Scheinbar bleibt nur der Ausweg, ganz weit weg zu gehen.

Das Vorwort zum Buch hat der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre (45) geschrieben, selbst nicht arm an Grenzerfahrungen: "Was sie da getan haben und tun, Superstars werden und sein, man bezahlt es so oder so mit dem eigenen Leben: Die Kunstfigur ist Rettung und Verderben, war das Ticket hinaus aus der Bushäuschen-Enge von Magdeburg Loitsche..."

Zurück blickt der exzentrische Kaulitz in seinem Buch von seinem Traumhaus in den Bergen von Hollywood aus. Dort sitzt er. Selten habe er sich so einsam gefühlt. Ausrufezeichen. Die Coronapandemie hat die Südamerika-Tour ausgebremst, Tokio Hotel "genau wie den Rest der Welt heftig in den Arsch gefickt". Inzwischen wird über die Kaulitz-Zwillinge eher im Zusammenhang mit Toms Gattin Heidi Klum berichtet.

Rund 100 Seiten gehen bei Kaulitz schon für die Kindheitserinnerungen drauf. Die Brüder kamen früher als all die anderen Kinder ohne Windeln aus, das Kinderzimmer war reinlich und organisiert. Mobiles Basteln und Malen mit Wachsmalstiften im Kindergarten sei nicht so ihr Ding gewesen, lieber hätten sie mit den Schulkindern von nebenan abgehangen. "Wo ich aufgewachsen bin, gab es die erste Kippe mit sechs, Alkoholvergiftungen mit zwölf und Mädchen, die mit 13 Jahren durchaus mal die zweite Abtreibung hinter sich hatten, weil sie wieder schwanger von ihrem Cousin waren."

Nach 100 Seiten hält im Kinderzimmer in Loitsche bei Magdeburg, für Kaulitz "600 uninspirierte Seelen, absolute Tristesse", die Musik Einzug. Der neue Freund der Mutter taucht mit einer roten E-Gitarre auf, die Zwillinge fangen Feuer. Inspiration bringen die Kindheitshelden Nena, David Bowie und Britney Spears. Schlagzeuger Gustav und Bassist Georg finden sich in einer Musikschule, bis heute halten sie an der Seite der Kaulitz-Zwillinge der Band die Treue.

"Die Musikwelt öffnete sich wie eine warme, feuchte Möse", schreibt Kaulitz über den Karrierestart. Mit 13 bekommen die Zwillinge ihren ersten Vertrag. Überblickt hat das damals keiner. "Mit dreizehn wussten wir nicht, dass wir hiermit unsere Seelen verhökern und welchen Preis wir noch zahlen würden. Karriere bedeutet ja immer auch Suizid." Musik zu machen und dafür auch noch bezahlt zu werden, das habe ihnen damals gereicht. Die fette Kohle hätten übrigens andere verdient, Produzenten, Plattenfirma. Sie hätten eher einen Krümel vom ganzen Kuchen bekommen, schreibt Kaulitz. "Durch den Monsun", Auftritte weltweit, gespielt bei MTV, Preise über Preise.