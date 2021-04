Verdächtiger Ring: Kristen Stewart mit Autoren-Freundin verlobt?

Manchmal scheint es, als würden Klatschmagazine Prominenten ihr Glück nicht gönnen. So berichtet das US-amerikanische Magazn OK!, dass Kristen Stewarts Beziehung mit Drehbuchautorin Dylan Meyer "am Seidenen Faden hängen" soll. Eine vermeintliche Freundin des Paares behauptete bereits vor einiger Zeit: "Kristen hat diese nervöse Energie und Ungeduld, die sich in all ihren gescheiterten Beziehungen widerspiegelt." Sie brauche mehr Aufmerksamkeit, als Meyer ihr bieten konnte. "Es ist, als hätte sie einen Fuß bereits vor der Tür."

Beziehung stärker denn je

Trotz der bösen Gerüchte um eine nahende Trennung, scheint die Beziehung der Schauspielerin und der Autorin besser zu laufen denn je. Die beiden sind inzwischen seit einem Jahr zusammen und laut Elle ist ihre Beziehung derzeit stärker als jemals zuvor.