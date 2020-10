Kristen Stewart spricht über vergangene Beziehungen - und wieso sie diese geheim hielt

Seit über 20 Jahren ist Kirsten Stewart mittlerweile im Filmbiz tätig. Eine reife Einstellung gegenüber dem Leben in der Öffentlichkeit habe sie aber erst sein Kurzem, wie die 30-Jährige nun gegenüber Instyle verriet.

Kristen Stewart spricht über vergangene Beziehungen

Mit acht Jahren wurde die Tochter eines Fernsehproduzenten und einer Drehbuchleiterin von einem Schauspielagenten bei einer Theateraufführung ihrer Grundschule entdeckt. Nur kurz darauf, im Jahr 1999, absolvierte Stewart ihren ersten Auftritt im Disney-TV-Film "Das dreizehnte Jahr". Seitdem war sie in über 40 Filmen zu sehen – unter anderem in "Panic Room", an der Seite der zweifachen Oscarpreisträgerin Jodie Foster.

Ihr großer Durchbruch sollte der gebürtigen Kalifornierin mit ihrer Rolle Isabella "Bella" Marie Swan der in der "Twilight"-Saga gelingen. 2008 machte der erste Teil der Romanverfilmung sie und ihren Co-Star Robert Pattinson quasi über Nacht zum gefeierten Weltstar. Der plötzliche Ruhm hatte aber auch seine Schattenseiten.

Auf ihre Karriere blickte Stewart, die sich mitlerweile hauptsächlich Indie-Projekten widmet und vor kurzem ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, nun im Gespräch mit Instyle zurück. Dabei kam die Schauspielerin, die sich mittlerweile als homosexuell geoutet hat, auch auf vergangene Beziehungen zu sprechen.