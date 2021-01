Erster Blick auf Kristen Stewart als Prinzessin Diana

Zum Start der Produktion des Biopics "Spencer" wurde erstes Bildmaterial von Kristen Stewart als Prinzessin Diana veröffentlicht (siehe unten). An der Seite der US-Schauspielerin ("Twilight", "Seberg") werden in dem Film u. a. Timothy Spall ("Mr. Turner") und Sally Hawkins ("The Shape Of Water") zu sehen sein.