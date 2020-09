Interview mit Kristen Stewart: "Chancengleichheit ist eine Lüge"

Ein Gespräch über das Schicksal von Jean Seberg, deren Engagement für die Black-Power-Bewegung im Jahr 1968 sofort den amerikanischen Geheimdienst auf den Plan rief, ist so ein Anlassfall. (Das Interview fand letzten Herbst statt, als die „Black Lives Matter“-Bewegung noch nicht in aller Munde war; Corona-bedingt hat sich der Start des Films um ein halbes Jahr verschoben, Anm.) Stewarts Empathie für das traurige Schicksal ihrer Filmheldin fühlt sich aufrichtig und echt an: „Selbst jene Menschen, die ihr am nächsten standen, wie ihr Ehemann und ihr Manager, hielten sie für verrückt, als sie erzählte, dass sie abgehört und verfolgt wird. Wer glaubt schon einer ‚durchgeknallten‘ Lady?“

Die mittlerweile 30-jährige Amerikanerin, deren globaler Star-Status sich ihrer Rolle als Bella Swan in der Hitserie „Twilight“ verdankt, wird richtig wütend: „Man redet gerne darüber, dass man natürlich für Chancengleichheit ist, aber das ist eine – (an dieser Stelle muss man sich das F-Wort eingefügt denken) – .... Lüge! Weiße Männer in Amerika lieben ihre Macht und haben null Lust, sie herzugeben. Unser gesellschaftliches System basiert auf einer unerträglichen Rassen- und Klassendifferenz. Da machen es sich die Rechten leicht, wenn sie den Leuten erklären, dass sie für ihr Glück selbst verantwortlich sind. “

Kristen Stewart schnaubt durch die Nase. Bei diesem Thema könnte sie sich richtig in Rage reden.