US-Schauspieler Mark Ruffalo soll Stern auf "Walk of Fame" bekommen

Der US-Schauspieler Mark Ruffalo ("Poor Things") soll in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt werden. Der 56-Jährige werde den 2.772. Stern auf dem "Walk of Fame" am 8. Februar enthüllen, teilten die Verleiher der Auszeichnung am Donnerstag (Ortszeit) mit.

