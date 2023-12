Ex-Kinderstar Macaulay Culkin erhielt Hollywood-Stern.

Culkins Filmmutter hielt Rede

O'Hara spielte in dem Komödienhit "Kevin - Allein zu Haus" die Filmmutter des kleinen Titelheldens Kevin, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wird. Der Film, in dem Kevin zwei Einbrechern auf kreative Weise das Handwerk legt, war 1990 ein großer Erfolg und machte Culkin zum Kinderstar. Chris Columbus führte nach dem Drehbuch von John Hughes Regie. Der Regisseur war auch bei der Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" (1992) wieder an Bord.