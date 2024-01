Mark Ruffalo erzählte Ehefrau erst nach Geburt seines Kindes von Hirntumor

US-Schauspieler Mark Ruffalo hat eigenen Angaben zufolge vor über 20 Jahren eine Hirntumordiagnose erhalten. Seine Frau sei damals im neunten Monat mit dem ersten Kind schwanger gewesen, schilderte er nun im "Smartless"-Podcast im Gespräch mit seinen Kollegen Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett. "Es ist die verrückteste Sache. Ich hatte gerade 'The Last Castle' mit James Gandolfini und Robert Redford gedreht", so der damals wie heute erfolgreiche Hollywoodstar. Er sei damals "wahrscheinlich gegen drei Uhr aufgewacht", weil er schlecht geträumt hatte. "Weißt du, es war nicht wie jeder andere Traum. Er sollte mir klarmachen: 'Du hast einen Hirntumor'. Es gab nicht einmal eine Stimme, die mir das sagte. Es war die reine Erkenntnis: 'Du hast einen Hirntumor, und du musst dich sofort darum kümmern.'" Und das tat er.

Ruffalo hatte Glück im Unglück

Ruffalo hat drei Kinder im Alter von 16, 18 und 22 Jahren. Er ist seit 2000 mit der französisch-amerikanischen Schauspielerin Sunrise Coigney verheiratet.

Bis auf eine Ohrenentzündung habe er keine weiteren Symptome gehabt, so Ruffalo. Trotzdem habe er beschlossen, sich ordentlich durchchecken zu lassen. Zur Ärztin habe er gesagt: "Hören Sie, das mag sich verrückt anhören, aber ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich einen Hirntumor habe." Sie habe ihm versichert, dass er sich wohl keine Sorgen machen müsse - und eine Computertomographie angeordnet.