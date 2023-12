Umgang mit schlechter Presse: Kate schaute sich Trick der Queen ab

Das neue Buch von Omid Scobie mit dem Titel "Endgame" ist derzeit in aller Munde. Der britische Adels-Experte schildert darin die Entwicklungen innerhalb der Royal Family seit dem Tod von Queen Elizabeth II. Scobie geht in seinem Buch mit der "Firma" zuweilen hart ins Gericht. Eine, die von Scobie zum Teil scharf kritisiert wird, ist Prinzessin Kate. Der Autor behauptet unter anderem, Kate würde in Wahrheit kaum arbeiten und habe sich gegenüber ihrer Schwägerin Meghan während deren Zeit im Palast abweisend verhalten. So zitiert Scobie unter anderem eine enge Freundin der Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, mit den Worten, Catherine habe bisher "mehr Zeit damit verbracht, über Meghan zu reden als mit Meghan." Kate wird als "kalt und leer" beschrieben und sie habe zudem Meghans "Hilferuf" ignoriert, als es dieser psychisch schlecht ging.

PR-Expertin über Kates Umgang mit Negativ-Presse

Das britische Königshaus hat sich zu den Vorwürfen in "Endgame" bisher - wie erwartet - nicht geäußert, während Kate laut einer PR-Expertin im Umgang mit Omid Scobies brisanten Behauptungen einen bewährten Trick von Königin Elizabeth übernommen haben soll.

