Körpersprache-Expertin: William zeigt subtile Anzeichen, dass seine Rolle ihren Tribut fordert

Am "Remembrance Sunday" nahmen William und Charles gemeinsam teil. Die königliche Familie und britische Spitzenpolitiker hatten vor rund eineinhalb Wochen in London an die Kriegstoten erinnert. Nach zwei Schweigeminuten legte König Charles III. als erster einen Kranz am Mahnmal Cenotaph im Regierungsviertel nieder, gefolgt von Sohn William, seinem Bruder Prinz Edward und seiner Schwester Prinzessin Anne.

William und Charles unter Druck

"Schnelles Blinzeln in erhöhter Frequenz, wie es sowohl William als auch Charles taten, kann entweder durch die Unterdrückung von Tränen verursacht werden oder es kann eine physiologische Reaktion sein, die auf einen Anstieg des Adrenalinspiegels zurückzuführen ist, der durch Anspannung, Angst oder sogar Wut ausgelöst wird", so James gegenüber der britischen Zeitung Mirror. "In Charles' Fall würde ich die 'Tränen-Option' nennen, denn seine Augen sahen feucht aus. Er rollte seine Augen ein paar Mal nach oben. Das wäre eine weitere Technik, um das Vergießen von Tränen zu vermeiden." In Williams Gesicht las James etwas anderes: "Er blinzelte häufiger stakkatoartig, was eher auf eine innere Anspannung schließen lässt." William habe Charles Unterstützung signalisieren wollen: "Er scheint sich als der Fels in der Brandung zu präsentieren, auf den sich sein Vater verlassen kann, aber hinter dieser Zurschaustellung von Stärke und Gelassenheit könnte auch die innere Anspannung stehen, alles richtig zu machen."