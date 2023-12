Video: Herzogin Meghans erster Schauspiel-Auftritt seit "Suits"-Aus

Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle wurde dank der Serie "Suits" zum international Star. In der 7. Staffel verließ sie die Serie, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Harry publik wurde. Jetzt hat Meghan in einem Werbeclip auf Instagram einen Cameo-Auftritt absolviert. Es handelt sich dabei um ihren ersten (wenn auch kleinen) Schauspiel-Job, seit ihrem Ausstieg aus "Suits".

Meghan als Komparsin in Werbe-Clip

Meghan tritt in einer Instagram-Werbung für das Kaffeeunternehmen "Clevr Blends", an dem sie Anteile hat, als Hintergrundkomparsin auf. Sie ist in darin als Praktikantin beim Stapeln von Kisten, beim Hantieren mit Getränken und bei der Arbeit an einem Computer in der Digitalabteilung zu sehen.

