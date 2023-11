Nicht bei allen Mitarbeitern beliebt: Kates gemeiner Spitzname enthüllt

Über die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle wurde viel berichtet, seit ihre Beziehung zu dem britischen Prinzen Harry 2016 bekannt geworden ist. Sie sei ein Kontrollfreak und eine Zicke, die ihre Mitarbeiter mobbt, lautete etwa einer der Vorwürfe gegen die gebürtige Kalifornierin, der während ihrer Zeit im Königshaus von der Boulevardpresse der wenig schmeichelhafte Spitzname "Hurricane Meghan" verpasst wurde. Prinzessin Kate hingegen wird als Frau von Thronfolger William von den britischen Medien stets als Vorzeige-Royal gefeiert. Umso mehr polarisiert nun das neue Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" von Autor Omid Scobie, das kein so positives Bild von Prinzessin Catherine zeichnet.

Kates Spitzname hinter Palastmauern enthüllt

Omid Scobie widmet der künftigen Queen Consort Kate in seinem neuen Buch gleich ein ganzes Kapitel, in dem er zahlreiche Vorwürfe gegen sie erhebt.