Williams vielsagende Geste lässt erkennen, dass es in ihm wegen Kate-Behauptungen "brodelt"

Der Palast hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht offiziell geäußert. Doch Williams jüngster Auftritt habe Bände gesprochen, behauptet die britische Körpersprache-Expertin Judi James. Sie ist sich sicher: Eine vielsagende Geste von Prinz William William bei den The Tusk Conservation Awards 2023 am 27. Oktober deutete darauf hin, dass es in ihm "im Stillen brodelt", nachdem in "Endgame" brisante Behauptungen über die "Firma" und seine Frau Kate aufgestellt wurden.