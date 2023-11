Hinter den Kulissen: Das schwere Schicksal königlicher Ehefrauen

Dies war auch der Fall, als sich König Charles III. in den 1970er Jahren in seine jetzige Frau Camilla verliebte. Da diese eine Vergangenheit hatte, galt sie als ungeeignet für den Thron. Wie Charles‘ verstorbener Mentor, Lord Mountbatten, 1974 in einem Brief schrieb: "Als Ehefrau sollten Sie sich ein passendes, attraktives und sympathisches Mädchen aussuchen, bevor sie jemand anderen kennenlernt, in den sie sich verlieben könnte." Dieser Rat soll Charles auch dazu bewegt haben, stattdessen der jungen, unschuldig wirkenden Diana Spencer einen Heiratsantrag zu machen.