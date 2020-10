Um Prinz William zu erobern: Diesen Ratschlag bekam Kate von Camilla

Kate hatte Plan B

Doch Kate soll alles andere als untätig geblieben sein. Laut Robert Lacey tüftelte sie an einem Plan B, sollte William sie eines Tages doch nicht vor den Traualtar führen. "Während Kates Ziel einfach war – William zu heiraten – musste sie vorerst ihren eigenen Karriereweg als Tarnung einschlagen", schreibt der Historiker. Auf diese Weise sollte Kate in der Öffentlichkeit nicht verzweifelt wirken. Und im Falle, dass sie am Ende doch von William sitzengelassen werden sollte, hätte sie immer noch ihren Job, in dem sie sich verwirklichen hätte können.

Auch Meghan bekam Ratschläge

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz William soll Camilla Kate übrigens zum Lunch eingeladen haben, um ihr einen wertvollen Ratschlag bezüglich der britischen Presse zu erteilen. Demnach habe die Herzogin von Cornwall, die einst wegen ihrer Affäre mit Prinz Charles viel Kritik einstecken musste, Kate geraten, die Berichterstattung nicht an sich rankommen zu lassen und diese wie einen Sturm auszusitzen.

"Die Herzogin von Cornwall weiß, was es bedeutet, zuvor ein normales Leben zu führen und dann in der völlig extraordinären Welt zu landen, in der die royale Familie lebt", zitiert die Daily Mail einem Palastinsider. Einen ähnlichen Tipp soll Charles' zweite Frau übrigens auch Herzogin Meghan vor deren Hochzeit mit Prinz Harry erteilt haben - doch diese soll den gut gemeinten Rat von Camilla in den Wind geschlagen haben.