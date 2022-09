Überraschungsbesuch von Charles in der Schlange: "Hoffe, Sie sind nicht durchgefroren"

"Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren", sagte der neue König der BBC zufolge zu einer Frau in der Schlange. Die Temperaturen hatten in der Nacht in London einstellige Werte erreicht. Die BBC erwähnte "The Queue" am Samstagmorgen in ihrem Wetterbericht als eigenen Standort mit sieben Grad Celsius. Ein Security-Mitarbeiter ermahnte die Wartenden, ihre "Handys wegzustecken, Hände zu schütteln und den Moment zu genießen".

Tausende wollen "goodbye" sagen

Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht. Ihre acht Enkel - einschließlich der Prinzen William und Harry - halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache.

Am Freitagabend hatten König Charles III und seine Geschwister - ebenfalls für eine Viertelstunde - die Totenwache am Sarg übernommen. König Charles III (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) positionierten sich am Abend - allesamt in Uniform - um den Sarg herum, legten die Hände ineinander und senkten den Blick.