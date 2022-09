Der plötzliche Anruf, mit dem König Charles auf Tod seiner Mutter vorbereitet wurde

Charles habe den Anruf entgegen genommen, dann "wurde alles still und sie wurden gebeten, zu schweigen." Zwischen jenem Augenblick und dem Moment, in dem die Öffentlichkeit informiert wurde, sollen nur wenige Minuten verstrichen sein. "Das war um 12.30 Uhr (am 8.September), also ungefähr zur gleichen Zeit, in der es uns allen mitgeteilt wurde", so Royston weiter. "Also haben sie nicht gewartet, sie gaben Charles nicht eine oder zwei Stunden Zeit."