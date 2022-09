König Charles' & Camillas angeblicher Sohn fühlt sich "verleugnet", besteht auf Test

Dorante-Day erklärte, dass der Tod von Königin Elizabeth II und das Verhalten von Charles dazu führten, dass seine "Gefühle des Verlassenwordenseins und der Traurigkeit wieder an die Oberfläche kamen". Um Ruhm und Reichtum ginge es ihm nicht. Er wolle nun weiter dafür kämpfen, dass er als Sohn von Charles und Camilla anerkannt würde, so der im Jahr 1966 in Großbritannien geborene Mann - damals von dem Ehepaar Karen und David Day adoptiert. Seine Großeltern Winifred und Ernest Bowlden arbeiteten laut 7News.com.au beide für die verstorbene Queen und ihren Mann Prinz Philip.