Trotz Omikron: Queen soll auf Weihnachtsessen mit 50 Gästen bestehen

Skandal um Weihnachts-Party in der Downing Street

Der Umstand, dass die Königin auf das familiäre Festessen bestehen soll, verwundert, nachdem britische Medien zuvor berichtet hatten, dass Elizabeth über den Weihnachts-Party-Skandal um Boris Johnson "not amused" sein soll.

Vergangenes Jahr soll es in der Weihnachtszeit eine Party in der Downing Street gegeben haben - und das mitten im Lockdown. 40 bis 50 Leute sollen "Wange an Wange" gefeiert haben, so der Daily Mirror. Für Wirbel sorgte vor allem ein Video, in dem engste Vertraute des britischen Premierministers Boris Johnson lachend darüber sprechen, wie sie die Party schönreden können. Auch Königin Elizabeth II. und ihr Team sollen wenig Verständnis für die Feier haben, die kurz vor Weihnachten 2020 in Johnsons Amtssitz stattgefunden haben soll. "Die Queen war über das Verhalten an der Weihnachtsparty völlig bestürzt", wurde eine Quelle aus dem Palast vom Mirror zitiert. "Menschen mussten wochen- und monatelang auf ihre Liebsten in dieser Pandemie verzichten. Und nun so etwas."

Zu den Spekulationen um das Weihnachtsessen hat sich der britische Königspalast bisher nicht geäußert. Es sind offiziell auch keine Details zu den Plänen der Queen bekannt.