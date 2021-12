Meghan schoss zu Weihnachten mit Gaga-Geschenk für die Queen den Vogel ab

Übrigens soll auch Herzogin Kate vor ihrem ersten Weihnachten mit der Queen Lampenfieber gehabt haben. "Ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal in Sandringham zu Weihnachten war. Und ich machte mir Sorgen, was ich der Königin zu Weihnachten schenken sollte. Ich dachte: 'Meine Güte, was soll ich ihr geben?'", hatte Catherine 2016 in einer TV-Doku gestanden.

Dieses Jahr werden die in den USA lebenden Sussexes nicht zusammen mit dem Rest der Royals feiern, heißt es. Mit William und Kate werden Meghan und Harry dennoch Weihnachtsgeschenke austauschen, berichten britische Medien.