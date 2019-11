Troian Bellisario: Über Umwege zum perfekten Babynamen

In einem neuen Interview öffnete sich die Schauspielerin nun erstmals etwas und sprach darüber, wie der Entscheidungsprozess vonstatten ging. Demnach hätten sie und Ehemann Patrick J. Adams sich zunächst Mädchen- wie auch Bubennamen überlegt, da sie nicht wussten, welches Geschlecht der Nachwuchs haben würde, erzählte sie gegenüber Teen Vogue.

Aurora hat sich durchgesetzt

Während eines Aufenhaltes in Griechenland sei dem Paar dann die Idee gekommen, einen Namen der griechischen Mythologie zu wählen. Für einen Jungen habe man sich bereits für "Helios", den Sonnengott entschieden. "Helios' hat eine Schwester, die 'Eos' heißt. Das gefiel uns aber nicht wirklich. Später erfuhren wir, dass 'Eos'' Äquivalent in der römischen Mythologie 'Aurora' war - die Göttin der Morgenröte."

Die werdenden Eltern hätten den Gedanken passend gefunden, dass das kommende Kind den Anbruch eines neuen Tages in ihren Leben symbolisiert, diesen schließlich aber wieder verworfen. Vergessen sollten Troian und Patrick ihn aber nicht: "Aurora kam immer wieder auf. Der Name sollte nichr mehr verschwinden. Mit der gleichnamigen Disney-Prinzessin habe ihre Entscheidung aber nichts zu tun. Wie Troian im Interview angab, sah sie den Namen stets im historischen Kontext. "So viele Menschen fragen: 'Oh, wie die Disney-Prinzessin?' Ehemann Patrick würde das nicht wirklich gefallen, so die Schauspielerin.