Diese Stars ließen sich zu Ehren ihrer Filmrollen tätowieren

Der "Game of Thrones" -Cast

Maisie Williams und Sophie Turner ließen sich gemeinsam stechen. Die "Game of Thrones"-Co-Stars und Langzeitbestien ließen sich ein Tattoo mit dem Datum "07.08.09" stechen. "Es ist jenes schicksalhafte Datum, an dem wir beide in der Serie zu sehen waren". Seit der ersten Staffel hatten die beiden geplant, sich ein Tattoo als Erinnerung an diesen Tag machen zu lassen, erklärte Turner gegenüber E! News. Die britische Tattoo-Künstlerin Miss Kat Paine teilte anschließend ein Bild der Schauspielerinnen in ihrem Tattoostudio in Belfast. So tragen die beiden jeweils eigens gestaltete Tattoos zu Ehren von GOT: Turner hat seither ein Schattenwolfsiegel und "das Rudel überlebt" (Worte der Familienmaxime) auf ihrem Arm, während Williams ein "No One" Tattoo auf ihrem oberen Rücken trägt.