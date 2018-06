Warum Tattoos bei schwachem Immunsystem gefährlich sind

Experten warnen immungeschwächte Menschen in einem medizinischen Fachartikel davor, sich tätowieren zu lassen. Anlass für die dringliche Empfehlung ist die Krankheitsgeschichte einer Frau, die kürzlich im Journal BMJ Case Reports dokumentiert wurde. Die namentlich nicht identifizierte Frau litt monatelang an chronischen Schmerzen, nachdem sie sich am Bein ein Tattoo hatte stechen lassen.

Wesentlich ist die medizinische Vorgeschichte der Patientin: Im Jahr 2009 wurden ihr beide Lungenflügel transplantiert. Folglich musste sie immunsuppressive Medikamente zu sich nehmen. Nach Organtransplantationen ist in der Regel eine lebenslange immunsuppressive Therapie nötig, um das transplantierte Organ zu erhalten und die Gefahr einer Abstoßungsreaktion zu minimieren.

Muskelschmerzen

Nachdem sich die Frau ein Tattoo auf ihrem linken Oberschenkel stechen ließ, traten zunächst – wie nach einem Tattoo üblich – Hautirritationen auf. Zusätzlich zu den Rötungen bemerkte die Frau aber auch schlimme Schmerzen in ihrer Hüfte, ihrem Knie und im Oberschenkel, die über ein Jahr anhielten, obwohl eine Schmerztherapie angeordnet wurde.

Da die Beschwerden auch nach zehn Monaten nicht verschwunden waren, wurde die Patientin an eine Rheuma-Klinik überwiesen, wo umfangreiche Tests durchgeführt wurden – die jedoch zu keiner Diagnose führten.