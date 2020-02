Traumhochzeit: Topmodel Toni Garrn verrät erste Details

Das Model Toni Garrn plant noch für 2020 die Hochzeit mit ihrem Verlobten Alexander Pettyfer. "Wir versuchen, langsam zu planen, was aber in unser beider Leben schwierig ist", sagte die 27-Jährige der Illustrierten Bunte laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Garrn wuchs einige Jahre in Griechenland auf und kann sich vorstellen, dort ihre Hochzeit zu feiern.

Pettyfers Antrag an Weihnachten sei "sehr emotional" gewesen. "Es war unser persönlichster Moment, wir waren ganz allein", sagte Garrn.