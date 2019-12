Topmodel Toni Garrn hat sich mit Schauspiel-Feschak verlobt

In ihren Instagram-Storys postete sie süße Pärchenbilder - und nicht nur das, sondern auch die Bestätigung, dass sich die beiden verlobt haben!

"Zu Weihnachten überraschte mich die Liebe meines Lebens auf seinen Knien und bat mich, für immer sein zu sein. Er hat mein Leben am Tag unserer Begegnung verändert und mir gezeigt, was Liebe wirklich ist - also kann ich es kaum erwarten, jeden (fast) Tag meines Lebens mit dir zu verbringen", postete sie unter ein Kuss-Foto.

Und auch er lässt seine Fans an der Liebe teilhaben.