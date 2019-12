Model Barbara Meier pflegt Dankbarkeitsritual

Das Model Barbara Meier (33) pflegt ein tägliches Dankbarkeitsritual. "Ich habe mir angewöhnt, jeden Abend zu überlegen, für was bin ich dankbar an diesem Tag. Das sind dann so Kleinigkeiten: Wenn ich ein nettes Interview geführt habe, dass der Zug pünktlich war, dass ich eine sichere Reise hatte", sagte Meier am Donnerstagabend am Rande der Jose Carreras Gala in Leipzig.

Ganz oft merke sie dabei, dass die Gesundheit in diesen Überlegungen zu kurz komme. "Ich vergesse dankbar zu sein für Gesundheit. Denn so lange die da ist, merken wir das oft nicht. Man schätzt Gesundheit erst, wenn man sie nicht hat", sagte die frühere Gewinnerin der Casting-Show " Germany's Next Topmodel".