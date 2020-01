Taylor Swift: Gehirntumor bei Mutter Andrea entdeckt

"Jeder liebt seine Mutter, die Mutter eines jeden ist wichtig", so die Sängerin. "Aber für mich ist sie die führende Kraft. Fast jede Entscheidung, die ich treffe, bespreche ich zuerst mit ihr. Es war also offensichtlich eine große Sache, über ihre Erkrankung zu sprechen."

Sie sei auch der Hauptgrund gewesen, wieso Swift sich entschieden hatte, trotz neuen Albums "Lover" in naher Zukunft keine Welttournee anzusetzen. "Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, welche Behandlungen sie machen wird." Es sei demnach die einzig richtige Entscheidung, die sie in dieser Situation treffen konnte, gewesen, erklärt Swift.