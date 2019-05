Taylor Swift reagiert schlagfertig auf Frage nach Kinderwunsch

Sängerin Taylor Swift (29) reagierte genervt auf die Frage nach ihrer Familienplanung.

"Ich glaube wirklich nicht, dass Männern diese Frage gestellt wird, wenn sie 30 werden", erwiderte die Musikerin auf die Frage der DPA, ob sie denn anlässlich ihres 30. Geburtstags darüber nachdenke, eine Familie zu gründen.

Swift: "In den Zwanzigern sind wir auf der Suche"

Sie werde die Frage nicht beantworten, so Swift weiter. Sie erzählte stattdessen: "Ich höre andere sagen, dass man in den Dreißigern nicht mehr so viel Stress und Angst im Leben hat wie in den Zwanzigern, und ich kann mich dieser Beobachtung anschließen, dass wir in unseren Zwanzigern auf der Suche sind, Erfahrungen sammeln, uns ausprobieren, scheitern, Fehler machen."

"Fühlen uns wohler damit, wer wir sind"

Sie wolle aber auch noch nach ihrem 30. Geburtstag Dinge versuchen und scheitern. "Aber ich gehe davon aus, dass wir uns in unseren Dreißigern ein bisschen wohler damit fühlen, wer wir sind. Umso näher ich dem komme, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es so kommt. Hoffentlich wird das so sein!", sagte die Musikerin