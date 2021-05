Freude über Verlobung im britischen Königshaus

Stephanie ist übrigens nicht die einzige Halbschwester von Zara Tindall und ihrem Bruder Peter Phillips. Aus einer Affäre Mark Phillips' mit der Kunstlehrerin Heather Tonkin entsprang eine weitere Tochter, die Felicity heißt und 1985 zur Welt kam.

Als 1991 die Vaterschaft ans Licht kam, sorgte dies für einen Skandal. Prinzessin Anne reichte im Jahr darauf die Scheidung ein. Ihre Kinder sollen keinen Kontakt zu Felicity haben.

Die Schlagzeilen von damals sind aber schon längst Schnee von gestern. Zuletzt gab es in Prinzessin Annes Familie gleich mehrere Gründe zum Feiern. Zara Tindall feierte am 15. Mai ihren 40er. Am 21. März kam ihr Sohn Luca zur Welt.