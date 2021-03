Queen Elizabeths jüngstes Urenkerl hatte es eilig: Lucas kam im Bad zur Welt

Lucas hatte es eilig

Die Geburt des jünsten Royals verlief laut dem frischgebackenene Dreifach-Papa schnell. Bis ins Krankenhaus habe man es demnach nicht mehr geschafft. Stattdessen habe eine anwesende Freundin sich um eine Matte aus dem Fitnessraum und Handtücher gekümmert. Eine von Tindalls Hebammen sei schnell da gewesen, als die zweite ankam, habe man schon das Köpfchen sehen können, berichtet Mike Tindall in seinem Podcast "The Good, The Bad und The Rugby". Lucas sei schließlich auf dem Badezimmerboden zur Welt gekommen.