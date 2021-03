Meghan und Harry: Wichtige Mitarbeiterin wirft das Handtuch

Die Ex-Mitarbeiterin selbst betont auf "LinkedIn" jedoch: "Es war ein Privileg, eng mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, die 'Archewell Foundation' in ihrem ersten Jahr aufzubauen. Ich bin zutiefst stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und fühle mich geehrt."

Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan

So oder so. Meghan und Harry dürften über die Kündigung ihrer wichtigen Mitarbeitern nicht besonders erfreut sein, nachdem sich die Herzogin von Sussex erst kürzlich mit Mobbing-Vorwürfen konfrontiert sah. Ihre ehemaligen Mitarbeiter im britischen Königspalast werfen ihr vor, von ihr gemobbt worden zu sein. Sie soll Angestellte "gedemütigt" haben, berichteten Palast-Angestellte gegenüber The Times. Meghan wird vorgeworfen, zwei persönliche Assistenten aus dem Haushalt vertrieben und das Vertrauen eines dritten Mitarbeiters untergraben zu haben.