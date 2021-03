Queen Elizabeth II.: Kurioses Geschenk an Prinz Philip

Auch Queen Mum bekam Karte von Elizabeth II.

Zum 100. Geburtstag erhalten alle britischen Bürger eine Glückwunschkarte von der Königin. Dass sie ihrem Mann, mit dem sie zusammenwohnt, ebenfalls Glückwünsche zukommen lässt, ist daher nicht ungewöhnlich. Auch ihrer Mutter, Queen Mum, die am 30. März 2002 im Alter von 101 Jahren verstorben ist, schickte Elizabeth II. eine Karte zum Geburtstag, in der sie folgende persönliche Zeilen an sie richtete: "An deinem 100. Geburtstag sendet dir die ganze Familie zusammen die besten Wünsche für diesen besonderen Tag, Lilibet."