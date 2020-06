"Star Wars"-Schauspieler kämpft bei Rede gegen Rassismus mit Tränen

" Star Wars"-Schauspieler John Boyega hat bei einer Kundgebung in London am Mittwoch vor Tausenden " Black Lives Matter"-Demonstranten eine sehr emotionale Rede gehalten. Dabei kämpfte der 28-Jährige mit den Tränen. Im Hyde Park forderte der Filmstar die Demonstranten am Mittwoch auf, "lebenslanges Engagement" zu zeigen und die Bewegung zu nutzen, den langfristigen sozialen Wandel voranzutreiben.

Die Menge protestierte gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd, der während eines Polizei-Einsatzes ums Leben gekommen ist. "Ich warte nicht! Ich bin in diesem Land geboren. Ich bin 28 Jahre alt, in London geboren und aufgewachsen", sagte Boyega, der vor allem als desertierter Sturmtruppensoldat Finn in " Star Wars: Das Erwachen der Macht" sowie in zwei weiteren Filmen der Reihe bekannt ist.