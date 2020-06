George Floyds Tod rüttelt Hollywood auf: "Seid wütend, aber fokussiert"

Eine Woche nach dem Tod von George Floyd in der US-Großstadt Minneapolis hat die offizielle Autopsie bestätigt, dass er durch von der Polizei angewendete Gewalt ums Leben kam. Todesursache sei ein Herz-Kreislauf-Stillstand infolge von "Druck auf den Nacken" während eines Polizeieinsatzes, heißt es in dem Autopsiebericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Als Todesart wurde "homicide" angegeben, was mit "Totschlag" oder "Tötungsdelikt" übersetzt werden kann.

Der Tod des 46-Jährigen bei seiner Festnahme hat landesweite Proteste und schwere Ausschreitungen ausgelöst. Er starb am Montag vergangener Woche, nachdem der weiße Polizist Derek Chauvin ihm fast neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Floyd klagte wiederholt, er könne nicht mehr atmen ("I can't breathe"), der Polizist ließ aber nicht von ihm ab.

Kollektiver Aufschrei auf den Straßen und im Netz

In den Sozialen Netzwerken häufen sich seither ebenfalls Anteilsbekundungen. Viele Stars rufen zu Spenden auf, appellieren an ihre Follower sich zu informieren und wollen Bewusstsein für die anhaltenden Missstände schaffen.

Darunter auch US-Sängerin Adele, die sich auf Instagram ansonsten ehrer rar gemacht hat. "Der Mord an George Floyd hat weltweit Schock ausgelöst. Aber es gibt unzählige andere Fälle, die dies nicht getan haben", so die 32-jährige Musikerin. Ihre Follower ruft sie weiter auf, "aufrichtig verärgert, aber fokussiert" zu bleiben. "Hört weiter zu, fragt weiter nach und lernt weiter dazu", so Adele in ihrem Statement. "Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht entmutigt oder manipuliert werden. Hier geht es um systematischen Rassismus, hier geht es um Polizeigewalt und um Ungleichheit. Rassismus finden wir nicht nur in Amerika - sondern überall."