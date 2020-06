George Floyd: "Blackout Tuesday“ in der Musikindustrie

Beyoncé ist angewidert

Auch Beyoncé nahm sich am Wochenende Zeit, um an ihre Fans zu appellieren. In einem Instagram-Video bittet sie diese, eine Petition zu unterschreiben, in der "Gerechtigkeit für George Floyd" gefordert wird. "Wir alle haben seinen Mord am helllichten Tag miterlebt. Wir sind gebrochen und angewidert", sagte sie. "Wir können diesen Schmerz nicht normalisieren".