Getöteter Schwarzer: Stars protestieren gegen Polizei und Trump

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis dauern die teils gewalttätigen Proteste in den USA an. In der Nacht auf Samstag gingen in Minneapolis trotz Ausgangssperre neuerlich Tausende Menschen auf die Straße, in Atlanta griffen Demonstranten das Hauptquartier des Senders CNN an. Auch in New York, Los Angeles, Dallas, Louisville und vor dem Weißen Haus in Washington gab es Proteste.

Gegen den Polizisten, der insgesamt acht Minuten auf dem Hals von George Floyd gekniet war, wurde Mordanklage erhoben.