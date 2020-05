USA: Trumps Provokationen feuern Aufstand gegen Rassismus an

Im Central Park von New York bat der schwarze Vogel-Enthusiast Chris Cooper die weiße Hundebesitzerin Amy Cooper (nicht verwandt), ihr Tier wie vorgeschrieben anzuleinen. Die Frau bediente hysterisch den Polizeinotruf 911 und erklärte, ein schwarzer Mann „bedroht mein Leben“. In Louisville/ Kentucky wurde die Schwarze Breonna Taylor (26) in ihrer Wohnung von Polizisten mit acht Schüssen getötet. Die Cops hatten sich bei einer Drogen-Razzia in der Adresse geirrt.

Erinnerung an Travyon Martin

Vorfälle, die anknüpfen an Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner oder Freddy Grey. Namen, die in den USA jeder Afroamerikaner mit Rassismus und tödlicher Gewalt in Verbindung bringt. Nicht zu vergessen Philando Castile. 2016 verlor der Polizist Jeronimo Yanez bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Minneapolis die Nerven. Er feuerte sieben Kugeln auf den im Auto sitzenden Castile. Weil er glaubte, dass der Schwarze nicht nach einer Brieftasche greifen wollte. Sondern nach einer Waffe. Diamond Reynolds, die Freundin des Opfers, postete die vermeidbar gewesene Tragödie live auf Facebook. Ihre vierjährige Tochter saß auf dem Rücksitz.

Mark Dayton, damals Gouverneur von Minnesota, sagte nach dem bis heute umstrittenen Freispruch für Officer Yanez, Philando Castile wäre noch am Leben, wenn seine Hautfarbe weiß gewesen wäre.