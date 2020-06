USA: Anklage gegen alle Beteiligten Polizisten im Fall Floyd

Internationale Kritik

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet verurteilte den "strukturellen Rassismus" in den USA. Sie zeigte sich am Mittwoch zudem alarmiert angesichts der "beispiellosen Angriffe" auf Journalisten während der landesweiten Proteste nach Floyds Tod. "Die Stimmen, die ein Ende der Morde an unbewaffneten Afroamerikanern fordern, müssen gehört werden. Die Stimmen, die ein Ende der Polizeigewalt fordern, müssen gehört werden", erklärte Bachelet. Und auch die Forderungen nach einem Ende des "strukturellen Rassismus" in der US-Gesellschaft müssten gehört werden.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson zeigte Verständnis für die Demonstrationen: "Was in den Vereinigten Staaten passiert ist, war entsetzlich und unverzeihlich", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament. Seine Botschaft an US-Präsident Donald Trump sei, dass "rassistische Gewalt keinen Platz in unserer Gesellschaft" haben dürfe. Vor den Abgeordneten äußerte Johnson Verständnis für die Proteste in den USA. Zugleich forderte er die Demonstranten auf, sich "gesetzeskonform und vernünftig" zu verhalten. Direkte Kritik am Krisenmanagement Trumps äußerte Johnson nicht.

Der amerikanische Altpräsident Barack Obama hat angekündigt, sich am Mittwochabend (Ortszeit) via Zoom an einer Podiumsdiskussion zum Thema zu beteiligen. Er hatte bereits am Montag die Ausschreitungen im Zuge der Proteste verurteilt und eine politische Lösung gefordert.