US-Proteste: Mutter von Floyds Tochter fordert Gerechtigkeit

Es war ein bewegender Moment, als Roxie Washington am Dienstag im Rathaus von Minneapolis vor die Kameras trat. "Ich bin hier für meine Kleine und ich bin hier für George, weil ich Gerechtigkeit für ihn will", sagte die Frau an der Seite der sechsjährigen Gianna, der jüngeren Tochter des bei einem Polizeieinsatz getöteten George Floyd. Aus einer früheren Beziehung hatte der 46-Jährige auch eine 22-jährige Tochter.

Obwohl Floyd wegen besserer Jobmöglichkeiten vom gemeinsamen Wohnort Houston nach Minneapolis gezogen sei, habe er seinen Unterhalt stets bezahlt und sich um Gianna gekümmert, so Washington. Er sei ein guter Vater und ein guter Mensch gewesen, der es nicht verdient habe, unter dem Gewicht von drei Polizisten mit dem Gesicht nach unten zu sterben.