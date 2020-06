US-Proteste: Militär verlegt 1.600 Soldaten nach Washington

Am Dienstag gab es in zahlreichen Städten neuerlich friedliche Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität gekommen, die teilweise gegen Abend in gewaltsame Ausschreitungen umschlugen.

Große Märsche fanden in Los Angeles, Philadelphia, Atlanta und New York City sowie in Washington D.C. statt. Auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles etwa füllten Hunderte von Menschen die Straßen und marschierten an berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Andere versammelten sich vor der Hauptwache der Polizei in der Innenstadt, umarmten Polizisten und reichten sich die Hände als Zeichen des Friedens.