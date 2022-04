Stählernes Sixpack mit 54: Star-DJ David Guetta zeigt seinen Muskel-Körper

Viele stellen sich das Party-Leben eines DJs wahrscheinlich eher ungesund vor - David Guetta beweist mit seinem aber Körper, dass ihm sein Beruf und der damit verbundene Lifestyle wohl nicht allzu sehr auf die Figur schlägt. Mit 54 Jahren ist der Musiker fitter denn je.

David Guetta: Muskelkörper mit 54 Jahren

Seine Party-Tage sind noch lange nicht vorbei, denn als gefeierter DJ und Hit-Produzent wird David Guetta immer wieder gerne für große Veranstaltungen gebucht. Mit Hits wie "Titanium", "Love is Gone" und "When Love Takes Over" arbeitete er nicht nur mit den großen Namen der Musikbranche zusammen, sondern wurde auch selbst zum Weltstar. Deshalb verfolgen den Musiker seit Jahren auch immer wieder Paparazzi auf Schritt und Tritt.