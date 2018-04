Avicii konnte laut seiner Familie "nicht mehr weitermachen"

Die Familie des im Alter von 28 Jahren verstorbenen Star-DJs Avicii hat ein weiteres Statement veröffentlicht: Avicii habe "nicht mehr weitermachen können", hieß es darin laut Variety.

Tim Bergling, so der bürgerliche Name von Avicii, sei ein Suchender, eine zerbrechliche künstlerische Seele gewesen und habe Antworten auf existenzielle Fragen gesucht. Als er aufhörte, auf Tourneen zu gehen, wollte er ein Gleichgewicht in seinem Leben finden, um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte - Musik zu machen. Jedoch habe er mit Fragen nach Glück und Bedeutung gekämpft - und dann "nicht mehr weitermachen können". Tim sei für die "Business-Maschine", in der er sich wiedergefunden habe, nicht geschaffen gewesen. Er wollte "Frieden finden".

Tim Bergling werde "für immer geliebt und vermisst" werden.