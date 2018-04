Avicii: Abschiedsbrief von Freundin rührt zu Tränen

Fans und Familie trauern um den schwedischen Star-DJ Avicii. Mit nur 28 Jahren wurde der Musiker am Freitag in Muscat, Oman, tot aufgefunden. "Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", teilte Aviciis Sprecherin mit. Weitere Informationen werde es nicht geben.

Ex-Freundin trauert um Avicii

Nun nimmt auch seine letzte Liebe, Bloggerin und Model Racquel Bettencourt, in einem offenen Brief auf Instagram von dem Musiker Abschied. Laut Expressen.se sollen die Kanadierin und Tim Berdling – so Aviciis bürgerlicher Name – ein Jahr lang ein Paar gewesen sein. Die Liaison war 2014 in die Brüche gegangen. Seitdem soll der Star-DJ keine Beziehung mehr gehabt haben.

"Mein Herz ist gebrochen. Tim, es fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir unzertrennlich waren", schreibt Bettencourt über ihre verstorbene Ex-Liebe und postete dazu eine Reihe gemeinsamer Fotos. "Durch all unsere Hochs und Tiefs wollte ich nichts mehr, als sicher zu sein, dass du gesund und glücklich bist, und jeden Schritt des Weges für dich da sein. Dir Leben geben, etwas, auf das du dich freuen kannst, aber das Universum hatte andere Pläne für uns."